Bakan Bolat: Hedefimiz, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi

TÜİK verilerine göre, nisan ayında TÜFE yüzde 3'le beklentilerin altında artarken, yıllık bazda artış yüzde 37,86 oldu. Enflasyona en büyük katkı konut ve ulaştırma grubundan geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirerek fiyat artışlarına rağmen enflasyonda gerileme eğiliminin sürdüğünü ve hedefin sürdürülebilir büyüme olduğunu söyledi.

X sosyal medya platformu üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bolat, “Geçtiğimiz Nisan ayında küresel ticaretteki belirsizliklerin oluşturduğu dalgalanmalar, zirai don gibi doğal afetler ve sezon geçişlerinin etkisine rağmen enflasyonda düşüş eğilimi devam etti” dedi. TÜFE’nin nisan ayında aylık yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, “Bu tablo, fiyat artışlarına rağmen enflasyonda aşağı yönlü trendin sürdüğüne işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, hükümetin temel hedefinin sadece fiyat istikrarı sağlamak olmadığını vurgulayarak, “Düşük oranlı enflasyonun ve dengeli büyümenin halkımızın refahı ile satın alma gücünü artıracak şekilde kalıcı hale gelmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ekonomik politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” dedi.