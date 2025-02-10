Bakan Bolat: İhracat destekleri ve diplomasi faaliyetlerimiz sanayi üretimini ve istihdamı destekliyor

Bakan Bolat, bugün açıklanan işsizlik, sanayi üretimi ve Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendirdi.

X üzerinden açıklama yapan Bakan Bolat, şunları söyledi:

"*Sanayi üretiminde 2024 Aralık’ta son 21 ayın en yüksek aylık artış gerçekleşmiştir.

*2024 yılında işsizlik oranı, ortalama %8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Aralık ayında %8,6’ya geriledi.

*İSO İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi, 2025 yılı Ocak ayında 51,2 ile üst üste 13. ay iyileşmeye devam etmiştir.

*İhracat, üretim, yatırım, istihdam ve sürdürülebilir cari işlemler dengesi kapsamında Hükümetimizin kararlıkla uygulamakta olduğu Ekonomi Programı olumlu sonuçlarını vermeye devam etmektedir.

*TÜİK tarafından açıklanan İşgücü İstatistiklerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2024 yılı Aralık ayında, Kasım ayındaki %8,6 seviyesinden %8,5 seviyesine geriledi. Böylece 2024 yılında işsizlik oranı ortalama %8,7 (OVP: %9,3) ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

*Sanayi üretim endeksi Aralık ayında aylık %5,0, yıllık %7,0 arttı. Yaşanan aylık artış son 21 ayın (Mart 2023: %6,1) en yüksek hızında gerçekleşirken endeks değeri serinin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu güçlü artışta yüksek teknoloji üretiminin aylık %51,3 (katkısı: 3,1 puan), yıllık %43,5 oranında artması (katkısı: 4,5 puan) etkili oldu.

*Aralık ayındaki bu güçlü performans ile sanayi üretimi 2024 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %2,2 oranında büyümüştür.

*Diğer taraftan bugün açıklanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Ocak ayında 51,2’ye yükselerek dış talep koşullarında üst üste 13. ay iyileşmeye işaret etmiştir.

*2024 yılı mal ihracatımız geçen yıla göre %2,4 oranında artışla 262 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2024 Kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış hizmetler ihracatımız ise %8,0 artışla 113,7 milyar dolara yükselmiştir.

*İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurtiçi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.