Bakan Işıkhan: Açık iş sayısı ilk çeyrekte yüzde 4,1 artış gösterdi

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan İŞKUR Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarının yayımlandığını duyurdu.

Rapora göre, Türkiye genelinde 1 ve daha fazla çalışanı bulunan işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş tespit edildi. Bu rakam, işverenlerin eleman ihtiyacını ortaya koyarken aynı zamanda istihdam piyasasındaki hareketliliği de yansıtıyor.

Işıkhan, iş arayan vatandaşların istihdama katılımını kolaylaştırmak amacıyla yürütülen politikaların sürdüğünü vurgulayarak, “En fazla işçi talep eden sektörler ve meslek grupları belirlenerek, istihdam odaklı çözümler geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.