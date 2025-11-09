Bakan Işıkhan: İŞKUR, 10 ayda 1 milyon 298 bin işe aracılık etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 2025 yılı ocak-ekim dönemine ilişkin istihdam verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iş gücü piyasasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Işıkhan, kurumun yılın 10 ayında 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini bildirdi.
İŞKUR, ocak-ekim döneminde 1 milyon 298 bin 953 kişinin istihdama katılmasına aracılık etti.
Bakan Işıkhan, bu süreçte 2 milyon 733 bin bireysel iş görüşmesi yapıldığını, 760 bin 146 işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini aktardı. Aynı dönemde işveren taleplerinin analiz edildiğini belirten Işıkhan, 2 milyon 101 bin 49 açık iş tespit edildiğini kaydetti.
Işıkhan, “Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” mesajını paylaştı.