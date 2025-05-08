Bakan Işıkhan: İŞKUR, 4 ayda 437 bin kişinin istihdamına aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR’un 2024’ün ilk 4 ayında 437 bin 291 kişinin istihdamına aracılık ettiğini, 743 bin açık iş tespiti ve 255 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ocak-Nisan dönemine ilişkin İŞKUR verilerini kamuoyuyla paylaştı.

“1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Bu sayede iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde analiz ediyoruz” ifadelerini kullanan Işıkhan, aynı dönemde 743 bin 951 açık iş (işverenin ihtiyaç duyduğu pozisyon) tespit edildiğini aktardı.

“İhtiyaca uygun programlar sürdürülüyor”

Bakan Işıkhan, çalışma hayatında yaşanan değişimlerin dikkatle izlendiğini ve politika tasarımlarının bu doğrultuda şekillendiğini belirterek, “Çalışma hayatındaki dönüşümleri yakından izliyor, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programları hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.