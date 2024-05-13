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Bakan Mehmet Şimşek, cari açık verilerini değerlendirdi: Döviz rezervi iyileşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari açık miktarının sekiz aydır düştüğünü bildirdi. Şimşek, bu gerileme ve dış finansmanların döviz rezervlerini iyileştireceğini kaydetti.

Haber Merkezi
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Merkez Bankası'nın verilerine göre mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından rakamları değerlendirdi. 

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Bakan Şimşek, cari açıkta sekiz aydır devam eden düşüşün, hükümetin uygulamaya koyduğu yeni programın bir başarısı olduğunu ifade etti.

"Mart ayında 2023 yılı mayısa göre cari açıktaki yıllık iyileşme 25,8 milyar dolar oldu. Bu gerçekleşme ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7’ye gerilediğini ima ediyor" bilgisini veren Şimşek, programa duyulan güvenle risk priminin düştüğünü, dış finansmana erişimin arttığını kaydetti.

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Bakan şunları yazdı: "Rezerv hariç (resmi ve bankacılık) sermaye girişi martta yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde. Cari açıkta gerileme ve dış finansman girişindeki olumlu görünümle döviz rezervlerimizde iyileşme devam edecek. Böylece makro finansal istikrar daha da güçlenecek ve dezenflasyon sürecine oldukça önemli katkı sağlanacak."