Bakan Şimşek: Cari dengede hizmet ihracatı etkili rol oynuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatındaki güçlü performansın, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin cari dengesini desteklediğini söyledi.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, nisan ayında cari açığın öngörüler doğrultusunda artış gösterdiğini ancak programın başlangıcından bu yana 39,3 milyar dolarlık iyileşme sağlandığını belirtti.

Altın ve enerji hariç tutulduğunda, yıllıklandırılmış cari fazlanın 49,5 milyar dolara ulaştığını kaydeden Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde ülkemizin dayanıklılığı ve şoklara karşı direnci önemli ölçüde arttı" dedi.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah hedeflerine ulaşmasında mali disiplinin yanı sıra dış dengeyi gözeten yapısal dönüşümlerin etkili olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Sürdürülebilir cari denge açısından kayda değer kazanımlar elde ediyoruz. Bu da uzun vadeli büyüme için sağlam bir temel oluşturuyor” ifadelerini kullandı.