Bakan Şimşek: İşsizlik düşük seyrediyor, program kararlılıkla sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ılımlı büyümenin istihdamı sınırlı etkilediğini ancak manşet işsizlik oranının düşük kaldığını belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı değerlendirmede, “Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin etkisiyle istihdam görece zayıflasa da manşet işsizlik oranı düşük seyrediyor” ifadelerini kullandı.

Fiyat istikrarının, kısa vadeli etkilerine rağmen uzun vadede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için temel bir ön koşul olduğunu vurgulayan Şimşek, uygulanan ekonomi programının makro finansal istikrarı güçlendirdiğini ve cari açıkta sürdürülebilirliği desteklediğini belirtti.

Şimşek, “Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımıza devam ediyoruz” diyerek, programın kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.