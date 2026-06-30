Bakan Şimşek'ten işsizlik değerlendirmesi: İstihdam 285 bin kişi arttı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı iş gücü verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı mayıs ayında bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilenlerin sayısı ise 285 bin kişi artışla 32 milyon 463 bine yükseldi.

İstihdam artışına dikkat çekti

Verileri değerlendiren Bakan Şimşek, mayıs ayında istihdamdaki artışın sürdüğünü belirterek, "Mayısta istihdam aylık 285 bin kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yatay seyretti" ifadelerini kullandı.

"Aktif iş gücü politikalarını sürdürüyoruz"

İstihdamı korumaya ve iş gücüne katılımı artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, özellikle gençler ve kadınlara yönelik desteklerin güçlendirildiğini belirtti.

Şimşek, "İstihdamı korumak ve işgücüne katılımı artırmak amacıyla aktif işgücü politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitim, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarını güçlendiriyoruz." dedi.

Yapısal adımlar vurgusu

Ekonomide sürdürülebilir büyümenin nitelikli iş gücüyle mümkün olacağını ifade eden Şimşek, "Nitelikli insan kaynağını artıran, verimlilik odaklı üretimi destekleyen ve sürdürülebilir büyümeyi güçlendiren yapısal adımlarımızı hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.