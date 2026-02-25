Bakan Uraloğlu: Türkiye hava seyrüseferinde tarihi rekora ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, EUROCONTROL verilerine göre Türkiye’nin hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi bir rekora ulaştığını açıkladı.

Türkiye’nin Avrupa hava sahasındaki konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, “EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında liderliğimizi pekiştirdik. Son üç aydır Avrupa’da en fazla hizmet üreten ülke konumundayız ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık” dedi.

EUROCONTROL İstatistik ve Tahmin Birimi’nin yayımladığı güncel rapora da değinen Uraloğlu, Türkiye’nin hava trafiği büyüme ivmesi ve altyapı kapasitesi sayesinde bu lider konumunu uzun yıllar sürdüreceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Küresel havacılık ağında kilit rol

Hizmet birimi sayısının, hava araçlarının ağırlığı ve kat ettiği mesafeye göre hesaplandığını ve hava sahası kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Ocak 2026 itibarıyla 1,6 milyonu aşan hizmet birimi seviyesi, Türkiye’nin küresel havacılık ağındaki kilit rolünü açıkça ortaya koydu” değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında yapılan yatırımlara da dikkat çeken Uraloğlu, uçuş emniyetini esas alan ileri teknoloji ve altyapı hamleleriyle sistem kapasitesinin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti. Uraloğlu, uygulanan yenilikçi hava trafik yönetimi stratejileri sayesinde Türkiye’nin yalnızca bölgesel bir transit merkez olmanın ötesine geçerek Avrupa’nın lider ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti.