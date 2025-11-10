Bakır fiyatları zirveye çıktı

Bakır vadeli işlemleri, haftanın ilk işlem gününde libre başına 5 doların üzerine çıkarak son bir haftanın zirvesine ulaştı.

Piyasalarda, ABD’deki hükümetin kapanmasının yakında sona ereceği yönündeki iyimserlik, risk iştahını artırdı. Senato’nun bazı bakanlıklara yönelik fonlamayı onaylaması, güveni güçlendirdi. Ancak Demokratların Sağlık Sigortası Vergi Kredileri’ni genişletme önerisi paketten çıkarıldı.

Zayıf dolar bakırı destekledi

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi, dolar bazlı emtiaları yabancı alıcılar için daha ucuz hale getirerek bakır fiyatlarına destek verdi.

Stratejik madenler listesine girdi

Trump yönetimi, bakırı ABD ekonomisi ve ulusal güvenliği açısından kritik 10 maden arasına dahil etti. Bakır, elektrikli araçlar, enerji şebekeleri ve veri merkezleri için temel bir hammadde olarak görülüyor.

Çin’de arz fazlası endişesi

Öte yandan Çin’de bakır rafinasyon kapasitesinin aşırı artması nedeniyle hükümetin yeni önlemler alabileceği konuşuluyor. Çin Demir Dışı Metaller Derneği, yeni ergitme tesislerine sınırlama getirilmesi çağrısında bulundu.