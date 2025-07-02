Bankacılık sektörü net kârı mayısta 62,27 milyar TL oldu

BDDK verilerine göre bankacılık sektörü mayıs ayında 62,27 milyar TL net kâr elde etti. İlk beş aylık toplam kâr 326,5 milyar TL’ye ulaştı.

BDDK’nın Mayıs 2025 dönemine ilişkin yayımladığı konsolide verilere göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 38 trilyon 71 milyar TL’ye yükseldi. Yıl sonuna göre sektörün aktif toplamında 5,41 trilyon TL’lik artış gözlendi. Böylece sektörün aktif büyüklüğü 2024 yıl sonuna göre yüzde 16,6 oranında artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, sektördeki toplam krediler yüzde 18 artışla 18,94 trilyon TL’ye, menkul kıymet portföyü ise yüzde 16,9 artışla 6,11 trilyon TL’ye ulaştı. Takibe dönüşüm oranı yüzde 2,09 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörün en büyük fon kaynağı olan mevduatlar, 2024 sonuna göre yüzde 16,9 oranında artarak 22,1 trilyon TL oldu. Aynı dönemde özkaynaklar ise yüzde 10,8 artışla 3,21 trilyon TL seviyesine yükseldi.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,50 olarak kaydedildi.