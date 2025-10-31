Bankacılık sektöründe kredi hacmi 21,4 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık verilerini açıkladı.

Hafta içinde tüketici kredileri 2,65 trilyon liraya, bireysel kredi kartı borçları ise 2,51 trilyon liraya çıktı. Ticari ve diğer krediler toplamı 16,24 trilyon liraya ulaşırken, taksitli ticari krediler 3,16 trilyon liraya geriledi. Kurumsal kredi kartları 761,4 milyar liraya yükseldi.

Sektörün takipteki alacakları 519 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Toplam menkul değerler portföyü 6,84 trilyon lirada yatay seyrederken, bankalarda saklanan menkul kıymetlerin büyüklüğü 3,40 trilyon liraya çıktı.

Toplam mevduat ise 25,61 trilyon liradan 25,39 trilyon liraya geriledi. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları 34,3 milyar lira azalarak 171 milyar liraya düştü.

Bankacılık sisteminde bilanço içi yabancı para pozisyonu eksi 1,69 trilyon lira, bilanço dışı pozisyon 1,79 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti. Net genel yabancı para pozisyonu 95,05 milyar liraya ulaştı.

Yasal özkaynak büyüklüğü ise 4,65 trilyon lira olarak kaydedildi.