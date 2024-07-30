Bankacılık sektörünün ilk 6 ayda net karı 314,03 milyar TL oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ocak-haziran dönemine ilişkin bankacılık verilerini yayımladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Haziran 2024 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 28.056.155 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 4.505.268 milyon TL artmıştır. Mayıs 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 13.851.874 milyon TL, menkul değerler 4.587.937 milyon TL’dir. 2023 yılsonuna göre sektörün;

-Toplam Aktifi %19,1

-Krediler Toplamı %18,6

-Menkul Değerler Toplamı %15,6 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %1,53 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre %10,9 artışla 16,465,582 milyon TL olmuştur.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı %14,5 artışla 2.465.513 milyon TL olurken, Haziran 2024 döneminde sektörün dönem net kârı 314.028 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,10 seviyesinde bulunmaktadır."