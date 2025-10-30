Bankacılık sektörünün net kârı 9 ayda yüzde 45 arttı

Bankacılık sektörünün 9 aylık net kârı 669,7 milyar TL’ye yükseldi.

Sektörün aktif büyüklüğü 43,6 trilyon TL olurken, 2024 yıl sonuna göre 10,9 trilyon TL artış gösterdi. En büyük aktif kalemi olan krediler 21,2 trilyon TL, menkul değerler ise 6,8 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti.

BDDK verilerine göre, yıl sonuna göre sektörde:

* Aktif toplamı yüzde 33,4,

* Krediler toplamı yüzde 32,3,

* Menkul değerler toplamı yüzde 30 oranında arttı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,29, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18,55 oldu.

Bankaların ana fon kaynağı olan mevduatlar yüzde 31,5 artışla 24,8 trilyon TL’ye, özkaynaklar ise yüzde 27,9 artışla 3,7 trilyon TL’ye yükseldi.