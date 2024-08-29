Bankacılık sektörünün temmuzda net kârı 34,7 milyar TL olarak gerçekleşti

BDDK'nın yayımladığı aylık rapora göre net kar yılın ilk 7 ayında 348 milyar 717 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde net kar 293,4 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

Temmuz döneminde Türk bankacılık bektörünün, aktif büyüklüğü 28 trilyon 550 milyar 878 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 yılsonuna göre 4 trilyon 999 milyar 991 milyon TL arttı.

Temmuz 2024 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 14 trilyon 134 milyar 1 milyon TL, menkul değerler 4 trilyon 690 milyar 572 milyon TL oldu. 2023 yılsonuna göre sektörün; toplam aktifi yüzde 21,2, krediler toplamı yüzde 21,0, menkul değerler toplamı yüzde 18,2 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,68 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2023 yılsonuna göre yüzde 14,1 artışla 16 trilyon 941 milyar 733 milyon TL oldu.

2023 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 16,9 artışla 2 trilyon 516 milyar 789 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,02 seviyesinde açıklandı.