Bankacılıkta dijital dönüşüm hızlandı: Aktif büyüklük 32,7 trilyon TL’ye ulaştı

KPMG Türkiye, bankacılık sektörünün performansını değerlendiren “Bankacılık Sektörel Bakış - 2025” raporunu yayımladı.

Rapora göre sektör, yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarının etkisi altında büyümeye devam ederken, aktif toplam 32,7 trilyon TL, mevduat hacmi ise 18,9 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Sektörün net kârı yüzde 6,2 artışla 658,9 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023’te yüzde 43,8 olan kâr artışı oranı ise bu yıl önemli ölçüde yavaşladı.

KPMG Türkiye Bankacılık Sektör Lideri Kerem Vardar, bankaların dijitalleşen müşteri deneyimini yönetmek, sürdürülebilirlik ilkelerini iş modeline entegre etmek ve stratejik çevikliklerini korumak zorunda olduklarını belirterek, “Dijital çeviklik Türk bankacılığının rekabet gücünü belirleyecek” dedi.

Mobil, internet bankacılığının önüne geçti

Raporda ayrıca, aktif dijital bankacılık müşteri sayısının 119 milyona ulaştığı, mobil bankacılığın internet bankacılığının önüne geçtiği ve şube sayısının 9.329’a düştüğü bilgileri paylaşıldı.

Kredi hacmi 16 trilyon TL’ye yükselirken, mevduat tabanı yüzde 27,5 artışla 17,6 trilyon TL seviyesine çıktı.

Buna karşın, konut ve taşıt kredilerinde faiz artışları nedeniyle daralma yaşandı.