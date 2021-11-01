Bankaların karı 57 milyar liraya ulaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) aylık raporuna göre, bankacılık sektörünün Eylül 2021 döneminde net kârı 56 milyar 981 milyon TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kar 46,25 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

BDDK'tan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2021 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün, aktif büyüklüğü 7 trilyon 46 milyar 833 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 yılsonuna göre 940 milyar 392 milyon TL arttı.

Eylül 2021 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 38 milyar 148 milyon TL, menkul değerler 1 trilyon 191 milyar 463 milyon TL oldu. 2020 yılsonuna göre sektörün Toplam Aktifi yüzde 15,4, Krediler Toplamı yüzde 12,9, Menkul Değerler Toplamı yüzde 16,5 oranında arttı.

Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,54 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yılsonuna göre yüzde 18,9 artışla 4.106.751 milyon TL oldu.

2020 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 9,2 artışla 654 milyar 943 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,30 seviyesine geldi.