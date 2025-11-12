BBVA Research: Hanehalkı varlıkları GSYH’ye oranla geriledi, döviz açığı 7 yılın zirvesinde

BBVA Research raporuna göre, Türkiye’de hanehalkı finansal varlıklarının GSYH’ye oranı ikinci çeyrekte yüzde 39,6’dan 38,7’ye düştü.

Raporda yer alan verilere göre, hanehalkı finansal varlıkları yılın ilk çeyreğinde GSYH’nin yüzde 39,6’sı düzeyindeyken, ikinci çeyrekte bu oran yüzde 38,7’ye geriledi. Mevduatlar, toplam finansal varlıkların en büyük bileşeni olmaya devam ederken, varlık kompozisyonunda döviz cinsi unsurların payı da dikkate değer biçimde arttı.

BBVA Research, Türkiye’nin net kısa döviz pozisyonunun 185 milyar dolara ulaşarak 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirtti. Raporda, bu gelişmenin “olası dış şoklar karşısında kırılganlığı artırdığı” değerlendirmesine yer verildi.

Bankacılıkta dolar fonlama payı artarken vadeler uzuyor

Analizde, kamu borcunun GSYH’ye oranının düşük kalmaya devam ettiği vurgulanırken, bankacılık sektöründe toptan dolar cinsi fonlama payının yükseldiği ifade edildi.