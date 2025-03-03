BDDK açıkladı: Bankaların kârı ocakta yüzde 48,2 arttı

Bankacılık sektörünün net kârı ocak ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 48,2 artışla 47,35 milyar lira oldu.

BDDK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Ocak 2025 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 33.366.171 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 708.937 milyon TL arttı.

Ocak 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 16.374.343 milyon TL, menkul değerler 5.337.296 milyon TL’dir. 2024 yılsonuna göre sektörün; Aktif toplamı yüzde 2,2, krediler toplamı yüzde 2,0, menkul değerler toplamı yüzde 2,1 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,87 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılsonuna göre yüzde 0,8 artışla 19.046.753 milyon TL oldu.

2024 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 3,5 artışla 2.998.096 milyon TL olurken, Ocak 2025 döneminde sektörün dönem net kârı 47.347 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,62 seviyesinde bulunuyor."