BDDK: Bankacılıkta takipteki oran 27 ay sonra yeniden yüzde 2’nin üzerinde
BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe takipteki alacak oranı Nisan 2025 itibarıyla yüzde 2,03’e yükselerek 27 ay sonra ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı. Bu oran, Aralık 2022’den bu yana en yüksek düzeye işaret ediyor.
Bankacılık sektöründe takipteki dönüşüm oranı 27 ay sonra ilk kez yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bir önceki ay yüzde 1,93 seviyesinde olan takipteki alacaklar (Brüt)/toplam nakdi krediler oranı nisan ayında yüzde 2,03 seviyesine çıktı.
Böylece takipteki dönüşüm oranı 2023 yılı ocak ayında görülen yüzde 2,01 seviyesinin ardından ilk kez yüzde 2'yi aştı.
Nisan verisi 2022 yılı aralık ayında görülen yüzde 2,10 seviyesinden sonraki en yüksek oran oldu.
Takipteki alacaklar (Brüt)/toplam nakdi krediler oranı 2020 yılı ocak ayında yüzde 5,36 seviyesine kadar yükselmişti.