BDDK: Toplam krediler 21,58 trilyon liraya yükseldi

31 Ekim haftasında toplam kredi hacmi 21,58 trilyon TL’ye yükselirken, bireysel kredi kartı bakiyesi 2,59 trilyon TL’ye ulaştı. Kur korumalı hesaplarda haftalık 39,6 milyar TL’lik gerileme kaydedildi.

Tüketici kredileri 2,69 trilyon TL, bireysel kredi kartı bakiyesi ise 2,59 trilyon TL oldu. Ticari ve diğer krediler 16,30 trilyon TL’ye, taksitli ticari krediler 3,20 trilyon TL’ye çıktı. Kurumsal kredi kartı bakiyesi ise 778,6 milyar TL olarak kaydedildi.

Takipteki alacaklar 533,52 milyar TL’ye yükselirken, toplam menkul değerler 6,82 trilyon TL’ye geriledi.

KKM’de gerileme devam ediyor

Sektörün toplam mevduatı 25,37 trilyon TL’ye indi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları ise haftalık bazda 39,56 milyar TL düşüşle 131,45 milyar TL’ye geriledi.

Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler 8,39 trilyon TL’ye çıkarken, bankalarda saklanan menkul değerler 3,36 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Yurtiçi yerleşiklere ait menkul kıymetler 2,83 trilyon TL’ye gerilerken, yurtdışı yerleşiklere ait menkul değerler 526,15 milyar TL oldu.