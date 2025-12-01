BDDK verileri açıkladı: Bankacılık sektörünün ekim ayı net kârı 81,9 milyar TL oldu

BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yıl sonuna göre 11,4 trilyon TL artarken, krediler 21,6 trilyon TL seviyesine yükseldi.

BDDK'nın yayımladığı rapora göre bankacılık sektöründe:

* Krediler: 21 trilyon 591 milyar TL

* Menkul değerler: 6 trilyon 821 milyar TL

* Kredilerin takibe dönüşüm oranı: Yüzde 2,39

Sektör, yıl sonuna göre aktiflerde yüzde 35,1, kredilerde yüzde 34,5 ve menkul değerlere ilişkin kalemlerde yüzde 30,5 oranında büyüme kaydetti.

Bankaların en büyük fon kaynağı durumundaki mevduatlar, yıl sonuna göre yüzde 34,2 artarak 25 trilyon 366 milyar TL’ye ulaştı.

Özkaynaklar ise yüzde 30,8 artışla 3 trilyon 804 milyar TL seviyesine çıkarken, sektörün Ekim 2025 dönemindeki net kârı 751 milyar 636 milyon TL oldu. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,88 düzeyinde gerçekleşti.