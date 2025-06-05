BETAM: 2025 ilk çeyrekte ekonomi yüzde 2 büyüdü, büyümeye en büyük katkı tüketimden

BETAM, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüdüğünü açıkladı. Büyümeye en büyük katkıyı özel tüketim harcamaları sağladı.

BETAM’ın değerlendirmesine göre, net ihracatın büyümeye katkısı bu çeyrekte eksi 1,1 puan olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki çeyrekteki eksi 0,5 puanlık katkıya kıyasla dış talebin büyümeye olumsuz etkisinin arttığını gösteriyor.

Stoklardaki artış pozitif etki yarattı

Büyümeye pozitif katkı sağlayan kalemlerden biri ise stok değişimi oldu. 2024 yılının son çeyreğinde olduğu gibi, 2025’in ilk çeyreğinde de stoklar büyümeyi 1,1 puan artırdı.

Çeyreklik veride net ihracat etkili

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre Türkiye ekonomisi, 2024'ün son çeyreğine kıyasla yüzde 1 büyüdü. Ancak çeyrek bazda özel tüketim ve yatırımlar büyümeye negatif katkı yaptı:

Özel tüketim harcamaları: –0,3 puan

Yatırım harcamaları: –0,5 puan

Stok değişimi: –0,1 puan

Net ihracat: +1,6 puan