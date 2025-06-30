BETAM: Cari kira fiyatlarında yıllık bazda düşüş devam ediyor

BETAM verilerine göre Türkiye genelinde yıllık kira artışı yüzde 32,9’a gerilerken, reel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir’de yukarı yönlü seyretti.

Rapora göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı Mayıs ayında 225,5 TL’ye ulaştı. Yıllık artış oranı ise yüzde 32,9’a geriledi. Büyük şehirlerde yıllık artış oranları İstanbul’da yüzde 40,6, Ankara’da yüzde 37,9 ve İzmir’de yüzde 39,9 olarak ölçüldü. Ortalama metrekare ilan fiyatları ise İstanbul’da 300 TL, Ankara’da 224,1 TL, İzmir’de 264,8 TL oldu.

BETAM değerlendirmesinde, nisandan mayısa cari kira fiyatlarındaki artışın, aylık TÜFE’nin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte reel kira fiyatlarının arttığına dikkat çekildi. Mayıs 2025 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre reel kira fiyatları ülke genelinde yüzde 1,8 azalırken; İstanbul’da yüzde 3,9, Ankara’da yüzde 1,8 ve İzmir’de yüzde 3,3 reel artış kaydedildi.

Raporda ayrıca kiralık konut talep göstergesinin, nisan ayına kıyasla yüzde 9,6 arttığı; ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 daha düşük seviyede olduğu belirtildi. Kiralık konut ilanlarının yayında kalma süresini gösteren "ilan yaşı" da ülke genelinde ve üç büyükşehirde kısaldı.