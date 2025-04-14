BETAM: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyebilir

BETAM, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 büyümesini, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,4 oranında artış göstermesini bekliyor.

BETAM, yayımladığı ekonomik büyüme tahmin raporunda, ocak ayı verileri ve şubat ayına ilişkin öncü göstergeler doğrultusunda yaptığı hesaplamalara yer verdi.

Rapora göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle, 2025’in ilk çeyreğinde GSYH’nin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 artacağı tahmin edildi.

BETAM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Kesinleşen Ocak ve kısmen açıklanan Şubat ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre Türkiye ekonomisinin 2025 yılının birinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 4,5 oranında büyümesini bekliyoruz. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bir önceki çeyreğe kıyasla büyüme oranını yüzde 1,4 olarak öngörüyoruz.”