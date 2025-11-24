BETAM: Gençlerin enflasyon beklentileri düştü

BETAM’ın verilerine göre katılımcıların yüzde 29,4’ü bir yıl sonra enflasyonun yüzde 21–40 aralığında olacağını öngördü.

2025 yılı kasım ayında hane halklarının bir yıl sonrasına ilişkin bir önceki anket dönemine kıyasla 3,3 puan azalarak yüzde 57,7 oldu. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının güncel enflasyon oranından (yüzde 32,9) düşük olacağını tahmin edenlerin oranı bir önceki aya kıyasla 0,2 puan azalarak yüzde 26,5 oldu.

Enflasyon beklentilerinin dağılımına göre katılımcıların en büyük bölümü (yüzde 29,4) enflasyon oranının yüzde 21-40 arasında olacağını tahmin etti. .

Kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek

2025 yılı kasım verilerine göre enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla erkeklerde 1,2 puan, kadınlarda ise 7,3 puan azaldı. 2025 Kasım’da ortalama enflasyon beklentisi erkeklerde yüzde 56,5, kadınlarda yüzde 59,7 oldu.

En yüksek enflasyon beklentisi 45-54 yaş grubunda

Bir önceki ay ile kıyaslandığında enflasyon beklentisinde en yüksek artış 45-54 yaş grubunda (0,7 puan), en yüksek düşüş ise 18-24 yaş grubunda (6,7 puan) görüldü. Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi 18-24 yaş grubunda yüzde 53,2, 25-34 yaş grubunda yüzde 59, 35-44 yaş grubunda yüzde 55, 45-54 yaş grubunda yüzde 59,8, 55-64 yaş grubunda yüzde 57,9, 65 yaş ve üstü grupta ise yüzde 59,2 oldu.

Öğrencilerin enflasyon beklentisinde belirgin düşüş

Bir önceki aya kıyasla ortalama enflasyon beklentilerinde en yüksek artış ücretli özel sektör çalışanlarında (1,6 puan), en yüksek azalış ise öğrencilerde (9,3 puan) görüldü.

Güncel verilere göre ortalama enflasyon beklentisi emekli, çalışmıyor grubunda yüzde 57,9, günlük/yevmiyeli çalışan grupta yüzde 58,5, kendi hesabına çalışan veya işveren grubunda yüzde 57,4, maaşlı devlet çalışan grubunda yüzde 48,4, öğrencilerde yüzde 58,9, ücretli özel sektör çalışanlarında yüzde 61, işsiz ama iş aramayanlarda yüzde 57,3, işsiz ve iş arıyor grubunda ise yüzde 58,6 oldu.