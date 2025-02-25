BETAM: Hanehalkı enflasyon beklentisi yükseldi

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 25,3'e, reel sektör için 1,9 puan azalarak yüzde 41,9'e geriledi. Hhanehalkının enflasyon beklentisi ise 0,4 puan artarak yüzde 59,2'ye yükseldi.

BETAM tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı rapora ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Enflasyon beklentisi dağılımına göre katılımcıların büyük çoğunluğu (yüzde 32,1) bir yıl sonrasının enflasyon oranının yüzde 41-60 arasında olacağını tahmin etmektedir. Önümüzdeki bir yıl içinde enflasyon oranının mevcut seviyesinden daha düşük olacağını bekleyenlerin oranı geçen aya göre 3,1 puan azalarak yüzde 31,5 olmuştur.

Enflasyon beklentileri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Enflasyon beklentisi kadınlarda yüzde 66,5, erkeklerde ise yüzde 60,5’tir. Yaşa göre değerlendirme enflasyon beklentilerinin bir önceki aya kıyasla sadece 45-54 yaş grubunda düştüğünü, diğer yaş gruplarında ise yükseldiğini göstermektedir. Yaş gruplarına göre en düşük enflasyon beklentisi 45-54 grubunda, en yüksek enflasyon beklentisi ise 55-64 grubunda görülmüştür. Enflasyon beklentileri iş durumuna göre de farklılık göstermektedir. Bir önceki kıyasla enflasyon beklentisi sadece günlük/yevmiyeli çalışanlarda düşmüş (14,1 yüzde puan) diğerlerinde ise yükselmiştir. Enflasyon beklentilerindeki en düşük artış (3,5 yüzde puan) emekli/çalışmıyor grubunda, en yüksek artış ise işsiz ve iş arıyor grubunda görülmüştür (14,4, yüzde puan)."