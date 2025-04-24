BETAM: Hanehalkı enflasyon beklentisi yüzde 61,2’ye yükseldi

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), nisan ayına ilişkin hanehalkı enflasyon beklentisi raporunu yayımladı. Rapora göre, bir yıl sonrasına yönelik ortalama beklenti bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 61,2’ye yükseldi.

Katılımcıların en yoğunlaştığı beklenti aralığı yüzde 41-60 olurken, bu aralıkta beklenti bildirenlerin oranı yüzde 26,7 olarak ölçüldü. Mevcut enflasyon oranı olan yüzde 38,1’in altına düşüş bekleyenlerin oranı ise yüzde 26,5’e çıktı. Bu oran, geçen aya göre 0,9 puanlık bir artışa işaret ediyor.

Kadınların enflasyon beklentisi daha yüksek

Cinsiyete göre değerlendirmede kadınların enflasyon beklentisi yüzde 64 ile erkeklerin (yüzde 59,7) üzerinde seyretti. Yaş gruplarına göre yalnızca 45-54 yaş aralığında beklentilerde düşüş görülürken, diğer yaş gruplarında artış kaydedildi. En düşük enflasyon beklentisi yüzde 58,5 ile 45-54 yaş grubunda, en yüksek beklenti ise yüzde 67 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

Öğrencileri enflasyon beklentisinde hızlı yükseliş

İş durumuna göre değerlendirildiğinde ise öğrencilerin beklentileri dikkat çekti. Öğrencilerin bir yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 71,4 ile tüm gruplar arasında zirvede yer aldı. En düşük beklenti ise yüzde 55,1 ile kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerde görüldü.

BETAM’ın değerlendirmesi, ekonomik belirsizlik ortamının toplumsal algılarda geniş çapta etkili olduğunu ve özellikle genç nüfus ile kırılgan gruplarda fiyat istikrarına dair endişelerin yükseldiğini ortaya koydu.