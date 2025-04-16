BETAM: Reel kiralar yeniden yükselişte

BETAM'ın sahibindex verileriyle hazırladığı Kiralık Konut Piyasası Görünümü Mart 2025 raporuna göre, ocak-şubat döneminde cari kira fiyatlarının aylık enflasyonun üzerinde artması sonucu reel kira fiyatlarında yükseliş kaydedildi.

Şubat ayında enflasyondan arındırılmış kira fiyatları Türkiye genelinde yüzde 0,8 oranında artarken, İstanbul’da yüzde 3,3, Ankara’da yüzde 6,1 ve İzmir’de yüzde 7 artış yaşandı. Böylece reel kira fiyatları, 12 ay sonra ilk kez yıllık bazda pozitif bölgede yer aldı. Şubat 2025 itibarıyla yıllık reel kira artışı yüzde 0,8 olarak ölçüldü.

Raporda, cari kira fiyatlarındaki artış oranının yıllık bazda düşüşünü sürdürdüğü belirtilirken, Türkiye genelinde ortalama ilan metrekare fiyatının 201,1 TL’ye çıktığı ifade edildi. Yıllık bazda metrekare fiyatı İstanbul’da yüzde 43,6 artışla 266,7 TL’ye, Ankara’da yüzde 47,5 artışla 194,1 TL’ye, İzmir’de ise yüzde 48,8 artışla 238,1 TL’ye yükseldi.

Reel kira endeksi stabil seyre geçiyor

Reel kira endeksi, Haziran 2023’te 216,2 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçmişti. Eylül 2024’ten itibaren yeniden gerilemeye başlayan endeks, Aralık 2024 ve Ocak 2025’teki artışların ardından Şubat 2025’te de yükseldi. TÜFE’nin aynı dönemde yüzde 2,3 artmasına karşılık cari kiradaki yüzde 2,9’luk yükseliş, reel endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,7 artışla 171 seviyesine taşıdı.

Şubat itibarıyla reel kira endeksi İstanbul’da 176,2, Ankara’da 245,1, İzmir’de ise 203,6 oldu. Bu değerler, 2017 Eylül baz yılına göre sırasıyla yüzde 76,2, yüzde 145,1 ve yüzde 103,6 oranında reel kira artışına işaret ediyor.

Kira talebi azaldı, ilan süresi uzadı

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise kiralık konut talebindeki düşüş oldu. Şubat ayında talep göstergesi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,5, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 11,6 geriledi. Ayrıca, kiralık konut ilanlarının yayında kalma süresini ifade eden "kapatılan ilan yaşı" göstergesi de ülke genelinde ve üç büyükşehirde artış gösterdi.