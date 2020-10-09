Birleşik Krallık ekonomisi ağustosta yüzde 2,1 büyüdü

09 Ekim 2020

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) berilerine göre, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası ağustos ayında aylık yüzde 2,1 büyüdü. Beklenti yüzde 4,6'lık bir büyüme olması yönündeydi.

Ülke ekonomisinde görülen büyümeyi değerlendiren ekonomi istatistikleri Direktörü Darren Morgan, "Çıktı düzeyi henüz mart ve nisan ayındaki COVID-19 salgını sebepli düşüşlerden toparlanamadı ve hala şubat ayındaki yüzde 8,2 düzeyinin altında seyrediyor" dedi.

Birleşik Krallık'ın sanayi üretimi aynı ayda yüzde 0,3 artarken, imalat sanayi yüzde 0,7'lik artışla en büyük katkıyı sağladı. Toplam sanayi üretimi haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 3 aylık dönemde yüzde 9,3 artarken, yıllık bazda yüzde 8,6 düştü.

Diğer yandan, ülkenin ticaret dengesi ağustos ayında, son 3 aylık dönemde 3,8 milyar sterlin artışla, 7,7 milyar sterline yükseldi.

Birleşik Krallık'ın ihracatı ağustos ayında 21,4 milyar sterlin, ithalatı ise 17,5 milyar sterlin arttı.

Hizmet ihracatı, bir önceki aya göre 11,9 milyar sterlin artarak, 75,3 milyar sterline yükselirken, hizmet ithalatı 8,9 milyar sterlin artarak, 44,6 milyar sterline ulaştı. Mal ihracatı 9,4 milyar sterlin artışla 75,8 milyar sterline, ithalatı ise 8,6 milyar sterlin artarak, 98,8 milyar sterline yükseldi.