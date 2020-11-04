Birleşik Krallık hizmet sektörü ekimde büyümeyi yavaşlattı

04 Kasım 2020

Birleşik Krallık hizmet sektörü büyümesi ekim ayında yavaşlarken, hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI), eylül ayındaki 52,3 puandan, 51,4 puana geriledi.

IHS Markit'in açıkladığı PMI verilerine göre, ülkenin yeni siparişleri haziran ayından bu yana ilk kez gerilerken, istihdam rakamları, COVID-19 salgının etkisiyle, üst üste sekizinci ayda da azaldı.

Gelişmeler etkisiyle Birleşik Krallık ekim ayı bileşik PMI değeri de 52,1 puan ile dört ayın en düşük düzeyine geriledi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Tim Moore, "Kasım ayında Birleşik Krallık'ta ilan edilen karantina ve Avrupa'da giderek kötüleşen durum ülke ekonomisinde kış aylarında çift dipli bir gerilemeye sebep olabilir ve 2021 yılı için öngörülen toparlanmayı zorlaştırabilir" dedi.