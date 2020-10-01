Birleşik Krallık imalat PMI beklentiler altında kaldı
Bileşik Krallık'ta imalat PMI eylülde 51,1 puana geriledi.
IHS Markit'in açıkladığı Birleşik Kralık imalat satın alma yöneticileri endeksi eylül ayında, ağustos ayında 30 ayın zirvesi olan 55,2 puandan, 51,1 puana geriledi. Beklenti endeksin 51,4 puana gerilemesiydi.
Endeks, Birleşik Krallık ekonomisinin COVID-19 krizinden toparlanmaya devam ettiğini, çıktılarda ve yeni siparişlerde iyileşmeler olduğuna işaret ederken, istihdamın üst üste 8 aydır gerilediğini, ancak azalışın şubat ayından bu yana en düşük düzeyde olduğunu gösterdi.