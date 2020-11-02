Birleşik Krallık imalat PMI ekimde geriledi

02 Kasım 2020

Birleşik Krallık'ta imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 53,7 puana gerilese de üst üste beşinci ayda iyimser düzey olan 50 puanın üzerindeki seyrini korudu.

İmalat ve yeni siparişler ekim ayında azalırken, ülkede alınan yeni COVID1-9 önlemleri kapsamında istihdamda görülen kayıplar da düşüşte etkili oldu. Diğer yandan iş iyimserliği 2018 yılının ocak ayından bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

IHS Markit Direktörü Rob Dobson, "Ekim ayında Birleşik Krallık imalatında toparlanma, hız kaybetmesine rağmen, devam ederken, COVID-19 ve karantina endişeleri büyümenin daha da yavaşlayacağına işaret ediyor" dedi ve yılın geri kalanı için görünümün giderek daha belirsizleştiğini ekledi.