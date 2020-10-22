Birleşik Krallık işletmelerinin yüzde 18'i iflas riski taşıyor

22 Ekim 2020

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) verilerine göre, ülkede faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 18'i COVID-19 krizi sebebiyle iflas riski taşıyor.

ONS'nin 21 Eylül-4 Ekim tarihleri arasıda yaptığı araştırmada işletmelerin yüzde 5'inin ciddi risk düzeyinde, yüzde 13'ünün ise orta risk düzeyinde olduğu görüldü.

COVID-19 krizinden en ciddi düzeyde etkilenen şirketlerin konaklama ve gıda sektörü olduğu belirtilirken, bu şirketilerin yüzde 17'si iflas riskiyle karşı karşıya. İşletmelerin yüzde 48'i cirolarında düşüş olduğunu ifade etti.

Diğer yandan, sanat, ve eğlence sektörleri yüzde 70 düzeyinde faaliyet ile en düşük yüzdeye sahip oldu.

ONS verileri, işgücünün yüzde 9'unun ücretli ya da ücretsiz olarak izinde olduğunu gösterdi.