Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı beklenti üzerinde

13 Ekim 2020

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan üç aylık dönemde, yüzde 4,3'lük beklentiyi aşarak yüzde 4,5 oldu.

ONS ülkenin istihdamının aylık ve yıllık bazda yüzde 0,3 azalarak yüzde 75,6 düzeyine gerilediğini açıkladı.

Diğer yandan işsizlik başvuruları eylül ayında aylık yüzde 1 artışla 2,7 milyon kişiye yükselirken, artış mart ayından bu yana yüzde 120,3 ile 1,5 milyon kişi oldu.

Yıllık ödeme büyümesi, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan dönemde yüzde 0,8 arttı. Aynı dönemde ekonomik faaliyet oranı yıllık yüzde 0,2 düşerken, çeyreklik bazda bir değişim göstermeyerek yüzde 20,8 oldu.

Açık işler ağustos ayında 144 bin ile rekor düzeyde artış göstererek 488 bine yükseldi.