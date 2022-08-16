Birleşik Ödeme kanalıyla ortak olacak: Oyak, Türk devletlerine 'Turan'la ulaşacak

Kerim ÜLKER

Geçen yıl, Fiba Grubu'na ait Elektronik para lisanslı fintech şirketlerinden Birleşik Ödeme'ye yatırım yapan Oyak Grubu' na ait Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonlar’ından yatırım almıştı. Birleşik Ödeme Sistemleri'in yüzde 80'ini kontrol eden Oyak Portföy, bu alanda ilginç bir yatırıma daha imza atıyor. Oyak iştiraklerinden Birleşik Ödeme, Turan Teknoloji adlı finans şirketinin yüzde 20'sini satın alıyor. Bu yılın Nisan ayında kurulan Turan Teknoloji, Türkiye'de yaşayan Türk Devletleri vatandaşlarına uluslararası para transferi yapabilecekleri bir uygulama sunuyor. Turan Teknoloji'in TuranPos adlı uygulaması bulunuyor.

Fibabanka, yüzde 10 ortak

2010 yılında kurulan, 2015 yılında Türkiye’nin elektronik para ve ödeme hizmetleri lisansı alan ilk şirketlerden biri olan Birleşik Ödeme, 2021 sonunda işlem hacmini 20 milyar TL’ye, kullanıcı sayısını da 2021 sonu itibari ile 16 milyona çıkaracağını açıklamıştı. Yüzde 80'i Oyak'a ait olan şirketin yüzde 10'u Fibabanka'ya, yüzde 10 ise İlker Sözdinler'e ait.