BİSAM: Açlık sınırı 27 bin TL’yi, yoksulluk sınırı 94 bin TL’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yılı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması Kasım 2025 itibarıyla 27 bin 289 lira oldu.

Bu tutar yalnızca gıda harcamalarını kapsarken, açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamaya göre yoksulluk sınırı 94 bin 393 liraya yükseldi.

Birey bazında gıda harcaması

Sağlıklı ve dengeli beslenme için gerekli kalori miktarlarının farklılık göstermesi nedeniyle birey bazında harcama tutarları da değişiyor. Buna göre:

* Yetişkin erkek: 7.626 TL

* Yetişkin kadın: 7.248 TL

* 15–18 yaş genç: 7.624 TL

* 4–6 yaş çocuk: 4.790 TL

Bu kalemlerin toplamı, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutarını 27 bin 289 liraya taşıyor.

Tek kişilik hanede yoksulluk sınırı 43 bin lirayı aştı

Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenme için yapması gereken mutfak harcamaları ile barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel giderlerinin toplamı ise en az 43 bin 882 lira olarak hesaplandı. Buna göre tek kişilik hanelerde yoksulluk sınırı 43 bin 882 lira oldu.

Günlük harcamada en büyük pay sebze-meyvenin

Kasım 2025 döneminde günlük gıda harcamalarında en yüksek maliyet grubunu 263 lira ile meyve ve sebze oluşturdu. Onu 236 lira ile süt ve süt ürünleri, 175 lira ile et, tavuk ve balık grubu izledi.

Diğer günlük harcama kalemleri ise şöyle sıralandı:

* Ekmek: 80 TL

* Katı ve sıvı yağ: 49 TL

* Yumurta: 17 TL

* Şeker, bal, reçel ve pekmez: 23 TL

Sebze-meyve sepetin yükünü taşımaya devam ediyor

Daraltılmış gruplandırmaya göre meyve-sebze grubu, yüzde 29’luk payla toplam gıda harcamalarında ilk sıradaki yerini korudu. Et, yumurta ve kuru baklagiller ile süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 26, ekmek ve tahılların payı yüzde 11, diğer gıda harcamalarının payı ise yüzde 8 olarak gerçekleşti.