Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,41 arttı

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, yüzde 6,41 artarak 77,00 puana ulaştı. Faiz ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme tüketici hissiyatını destekledi.

Tüketici güvenindeki artışta işsizlik oranlarındaki sınırlı düşüş, enflasyon beklentilerindeki gerileme ve faiz indirimi beklentileri etkili oldu. Ayrıca borsa endekslerindeki yükseliş ve döviz kurlarındaki görece istikrar da tüketici algısını destekledi.

Beklenti endeksi çift haneli arttı

Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi, mayıs ayına göre yüzde 11,87 artışla 80,06 puana yükseldi. Dayanıklı tüketim malları, otomobil ve konut gibi büyük ölçekli alımlar için uygunluk algısını ölçen Tüketim Eğilimi Endeksi ise haziran ayında yüzde 6,02 artışla 79,11 seviyesine çıktı.