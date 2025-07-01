Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,41 arttı
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 6,41 oranında artarak 77,00 seviyesine yükseldi. Endeksin detaylarına göre, tüketicilerin mevcut ekonomik duruma ilişkin algısında hafif bir gerileme görülürken, geleceğe dönük beklentilerde ise iyileşme kaydedildi.
Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, yüzde 6,41 artarak 77,00 puana ulaştı. Faiz ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme tüketici hissiyatını destekledi.
Tüketici güvenindeki artışta işsizlik oranlarındaki sınırlı düşüş, enflasyon beklentilerindeki gerileme ve faiz indirimi beklentileri etkili oldu. Ayrıca borsa endekslerindeki yükseliş ve döviz kurlarındaki görece istikrar da tüketici algısını destekledi.
Beklenti endeksi çift haneli arttı
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi, mayıs ayına göre yüzde 11,87 artışla 80,06 puana yükseldi. Dayanıklı tüketim malları, otomobil ve konut gibi büyük ölçekli alımlar için uygunluk algısını ölçen Tüketim Eğilimi Endeksi ise haziran ayında yüzde 6,02 artışla 79,11 seviyesine çıktı.