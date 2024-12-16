Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, aralık ayının ilk yarısında bir önceki ayın nihai endeksine göre yüzde 5,32 oranında artarak 75,82 değerini aldı.

Bloomberg HT'nin çalışmasının ayrıntıları şu şekilde:

"Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin hem mevcut durum algısında, hem gelecek 12 aya ilişkin beklentilerinde, hem de tüketim eğiliminde iyileşme izleniyor. Başta hisse senedi piyasaları olmak üzere finansal piyasalardaki olumlu seyir, Suriye’deki gelişmeler ve tüketim eğilimindeki yükselme tüketici güvenindeki artışın temel nedenleri görünüyor. Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,69 artarak 70,36 değerini alıyor. Diğer taraftan, içinde bulunduğumuz dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Ön Endeksi de yüzde 8,08 artarak 90,19 değerini alıyor. Tüketim eğiliminin son aylardaki ısrarlı artışı enflasyon ile mücadelede beklenen iç talep yavaşlamasının yeterince güçlü olamama ihtimalini arttırıyor."