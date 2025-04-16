Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi nisanda geriledi

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, nisan ayında yüzde 0,85 düşüşle 73,08 seviyesine geriledi. Mevcut ekonomik duruma ilişkin algı zayıflarken, beklenti endeksinde sınırlı bir artış kaydedildi.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan açıklamada, siyasi gelişmeler ve küresel ticaret savaşlarının endeks üzerinde baskı yarattığı ifade edildi. Mevcut duruma ilişkin algı zayıflarken, tüketim eğiliminde de sınırlı bir gerileme gözlendi.

Tüketicilerin gelecek 12 aya dair beklentilerinde ise sınırlı bir iyileşme yaşandı. Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,84 artarak 76,31 seviyesine yükseldi.

Buna karşılık, dayanıklı tüketim malları, otomobil ve konut alımına yönelik eğilimleri ölçen Bloomberg HT Tüketim Eğilim Endeksi, yüzde 2,58 düşerek 72,85 puana geriledi. Bu tablo, mevcut durum algısındaki bozulmanın, tüketim kararları üzerinde henüz sınırlı bir etkisi olduğunu ortaya koydu.