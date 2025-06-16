Bloomberg HT: Tüketici güveni haziranda yükseldi, talep hâlâ zayıf

Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksi, haziran ayında yüzde 10,98 artarak 80,30 puana yükseldi.

Bloomberg HT tarafından yapılan açıklamada, güven artışında işsizlikteki sınırlı gerileme, enflasyon beklentilerindeki düşüş, döviz kurlarındaki istikrar ve borsadaki yükselişin etkili olduğu belirtildi. Ayrıca, bayram tatilinin tüketici psikolojisini desteklediği de ifade edildi.

Tüketici güvenindeki iyileşme eğilimini destekleyen Bloomberg HT Tüketici Beklenti Ön Endeksi de haziranda yüzde 15,92 artışla 82,96 seviyesine çıktı. Ancak iç talebi ölçen Bloomberg HT Tüketim Eğilim Ön Endeksi sadece yüzde 1,08 artarak 75,42 oldu. Bu durum, tüketici güvenindeki toparlanmanın henüz güçlü bir iç talep artışıyla desteklenmediğini gösteriyor.