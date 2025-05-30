Bolat, büyüme rakamlarını değerlendirdi: 'Veriler, hedeflerimize uygun ilerlediğimizi gösteriyor'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Bakan Bolat, milli gelirin de 1 trilyon 371 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldiğini kaydetti.

"19 çeyrektir üst üste büyüme başarısı gösterdi"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ömer Bolat, küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti:

"Küresel ekonomide ve ticarette yaşanan olumsuz şartlara ve artan belirsizliklere rağmen, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de büyümeyi sürdürerek 19 çeyrektir üst üste büyüme başarısı göstermiştir.

2025 yılı ilk çeyreğin sonunda GSYH geçen yılın aynı döneminde göre %2,0 artmıştır.Cari fiyatlarla yıllıklandırılmış GSYH, 1 trilyon 371 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların milli gelir rekoru yenilenmiştir.

Yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 puan gerçekleşirken, uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle, cari işlemler açığının GSYH’ye oranı yıllıklandırılmış bazda ilk çeyrekte %0,9 olarak gerçekleşmiştir.

Üretim ve ihracat artışı, işsizlik oranındaki düşüşe katkılar yapmaktadır. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı %8,2’ye gerilemiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir."

"Yatırımlar büyümeye önemli katkı sağladı"

Büyüme trendinin devam ettiğini kaydeden Bakan Bolat, yatırımların büyümeye önemli katkı sağladığının da altını çizdi:

"Pandemide dahi büyüme performansını sürdüren Türkiye ekonomisi, 2020 yılında %1,9, 2021 yılında %11,4, 2022 yılında %5,5, 2023 yılında %5,1 ve 2024 yılında %3,2 oranında büyüme kaydetmişti.

2025 yılının ilk çeyreğinde ise %2,0 oranında büyümüştür. Cari Fiyatlarla GSYH’de Rekor: - 2020’de 717 milyar dolar, 2021’de 808 milyar dolar, 2022’de 906 milyar dolar ve 2023’te 1 trilyon 130 milyar dolar olan cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 trilyon 322 milyar dolara yükselmişti.

Milli Gelirimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 371 milyar dolara, tarihi rekor seviyeye yükselmiştir.

Cari İşlemler Dengesinin GSYH İçindeki Payı Tarihi Ortalamaların Altındaki Seyrine Devam Ediyor:

2022 yılında %5,1, 2023 yılında %3,5 ve 2024 yılında ise %0,8 olan cari işlemler açığının GSYH içindeki payı 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış olarak %0,9 oranında gerçekleşerek tarihsel ortalamasının (2002-2024 ortalaması: %3,5) altında kalmaya devam etmektedir.

Yatırımlar Büyümeye Önemli Katkı Sağlamıştır.

2025 yılı ilk çeyreğinde yatırımların ekonomik büyümeye katkısı 0,5 yüzde puan olmuştur. Üretim, Yatırım ve İhracat Artışı, İşsizlik Oranına da Olumlu Yansımıştır. - Büyümede izlenen bu başarı işsizlik rakamlarındaki düşüşe de yansımaktadır. 2025 yılı ilk çeyreğinde işsizlik oranı %8,2’ye gerilemiştir. İşsiz sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre 245 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişiye gerilemiştir."

"Büyüme hedefleri doğrultusunda ilerliyoruz"

Bakan Bolat, açıklanan verilerin dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme kaydedildiğini gösterdiğini söyledi:

"Değerlendirmemiz:

2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisi, dengeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi ortaya koymaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak yürüttüğümüz faaliyetler ile dış ticaret ve cari işlemler dengesinde sağlanan iyileşme ekonomimizin dirençli yapısını desteklemektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak, pazar çeşitliliğini artıran, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumunu güçlendiren ve yerli üreticimizi haksız rekabete karşı koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."