Brezilya’nın 10 yıllık tahvil faizi geriledi

Brezilya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi, yüzde 13,8 civarına gerileyerek son haftalardaki yükseliş eğilimini tersine çevirdi. Bu düşüşte, enflasyon beklentilerindeki gevşeme ve risk primlerindeki azalma etkili oldu.

Son dönemde açıklanan daha yumuşak enflasyon verileri ve aşağı yönlü revize edilen tahminler, yatırımcıların reel getiri talebini düşürdü. Buna rağmen, Brezilya’da iç ekonomik göstergeler güçlü kalmaya devam ediyor. İşsizlik oranı yüzde 5,6 seviyesinde sabit seyrederken, ülkenin politika faizi olan Selic oranı yaklaşık yüzde 15 düzeyinde bulunuyor.

Getiriler üzerinde yeniden baskı oluşturabilir

Ancak piyasalar artık Brezilya Merkez Bankası’ndan ek sıkılaştırma adımlarını değil, daha istikrarlı bir para politikası sürecini fiyatlıyor. Bu da güçlü iç göstergelerin tahvil getirileri üzerindeki yukarı yönlü etkisini sınırlıyor.

Ayrıca, son dönemde ABD–Çin ilişkilerindeki olumlu gelişmeler sonrasında artan yabancı sermaye girişleri, ticaret kaynaklı risk primini düşürerek tahvil faizlerindeki gerilemeyi destekledi.

Uzmanlara göre, Brezilya tahvil piyasasında bu eğilim kısa vadede korunabilir; ancak küresel faiz görünümündeki değişimler, getiriler üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.