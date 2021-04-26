Brüt yatırım harcamaları yüzde 26 arttı

Merkez Bankası "Yatırım Eğilimi Anketi" sonuçlarına göre, 2021 yılı Bahar döneminde, 2020 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının, 2020 yılı Güz döneminde öngörülenden daha yüksek gerçekleşerek yüzde 26,3 olduğu gözlendi.

2020 yılı yatırım harcamalarındaki gelişmeler alt kalemler bazında değerlendirildiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artışın yüzde 23,1 ile makine ve ekipman kaleminde olduğu, arsa-arazi, bina ve alt yapı ile maddi olmayan duran varlıklar kalemlerinde ise sırasıyla yüzde 19,4 ve yüzde 14,4 artış gerçekleştiği görüldü.

2021 yılı Bahar dönemi anketi sonuçlarına göre, 2021 yılında yapılması öngörülen yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının yüzde 44,4 ile 2020 yılı Güz döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği gözlendi.

Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısı değiştirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne ilişkin serilerin geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde hesaplanarak 2009 Bahar döneminden itibaren revize edildiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan duyuruda, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Yatırım Eğilimi İstatistikleri'nin yapısında değişiklik yapıldığı bildirildi.

Duyuruda, TCMB tarafından, Avrupa Birliği Uyumlaştırılmış İşyeri ve Tüketici Anketleri Ortak Programı'na tam uyumlu olarak uygulanan Yatırım Anketi'nin yapısının, söz konusu programda yapılan güncellemeye uyum çalışmaları kapsamında değiştirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değişikliklere ilişkin detaylı bilgiye Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasındaki Metaveri ve Uygulama Değişiklikleri başlıklarından erişilebilmektedir. Söz konusu değişiklik kapsamında Yatırım Eğilimi İstatistikleri'ne ilişkin seriler yeni yönteme uygun olarak, geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde hesaplanmış ve 2009 Bahar döneminden itibaren revize edilmiştir. Revize edilmiş verilere Yatırım Eğilimi İstatistikleri sayfasından erişilebilmektedir."