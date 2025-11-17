Bulgaristan’ın enflasyonu yüzde 5.3'e düştü

Bulgaristan’ın yıllık enflasyon oranı Ekim 2025’te yüzde 5,3’e gerileyerek bir önceki ayın yüzde 5,6’lık seviyesinin altına indi.

Açıklanan verilere göre fiyat artışlarında yavaşlama özellikle konut ve enerjide giderlerinde (yüzde 8,7'den yüzde 7,7'ye), eğlence-kültür harcamalarında (yüzde 19,1'den yüzde 15,7'ye) ve otel-restoran grubunda (yüzde 10,8'den yüzde 10,3'e) etkili oldu.

Eğitim harcamaları yüzde 8,7’ye gerilerken, çeşitli mal ve hizmetlerde artış oranı yüzde 5’e düştü. İletişim, ev eşyası-bakım kategorilerinde de yavaşlama görüldü. Giyim ve ayakkabıda fiyatlar yüzde 0,3 oranında geriledi.

Alkol, tütün ve sağlıkta sabit kaldı

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde (yüzde 7,8) ile sağlık harcamalarında (yüzde 4,5) fiyat seviyeleri sabit kaldı.

Diğer yandan gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyon sınırlı şekilde artarak yüzde 6,4’e yükseldi. Ulaşım fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 0,5’e çıktı.

Ekim ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Böylece Eylül’deki yüzde0,8’lik aylık düşüş tersine dönmüş oldu.

Uzmanlar, enflasyondaki genel yavaşlamanın olumlu bir sinyal olduğunu, ancak gıda ve enerji piyasalarındaki küresel belirsizliklerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini belirtiyor.