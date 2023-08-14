Burgan Bank 2023 yılının ilk altı ayında 1,2 milyar TL net kâr elde etti

Burgan Bank, 2023 yılının ikinci çeyreğinde, vergi öncesi kârını 1,8 milyar TL, net kârını ise 1,2 milyar TL olarak açıkladı.

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Yılın ikinci çeyreğinde de güçlü mali yapımız ve gelişen teknolojimizle istikrarlı finansal sonuçlara imza atarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve müşterilerimize olan kesintisiz desteğimizi sürdürdük” diye konuştu.

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Burgan Bank, 2023 yılının ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını duyurdu. Burgan Bank, ilk altı ayda 1,2 milyar TL net kâr açıkladı.

Konsolide aktif büyüklüğü 68,4 milyar TL olarak gerçekleşen Burgan Bank’ın, 30 Haziran 2023 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği; 37,1 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 51,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, konsolide mevduat toplamı ise 30,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, sektör ortalamasının üzerinde seyrine devam eden ve yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşen sermaye yeterlilik oranı ile ekonomiye olan desteğini sürdürürken, konsolide sermaye yeterlilik oranını ise yüzde 24,4 olarak gerçekleştirdi.

ON dijital bankacılıkta hız kesmeden büyümeyi sürdürüyor

2023 yılının ilk yarısını değerlendiren Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç şöyle konuştu; “ON Dijital Bankacılıkta; müşteri edinimimiz 2022 yıl sonuna göre yüzde 40 büyüdü. Kredi ürünlerimizde alternatif dağıtım kanallarının güçlü iş birlikleri sayesinde 2022 yıl sonuna kıyasla ikinci çeyrek sonunda kredilerde yüzde 92’lik bir büyüme sağladık. 2022 yıl sonuna göre mevduatta varlığımızı yüzde 31 oranında artırarak performansımızı artırdık.” Hızla genişleyen bayi ağı ve kaliteli hizmetten ödün vermeyen çalışma modeli benimseyen tüketici finansmanı hakkında bilgi veren Murat Dinç, “Tüketici finansmanı ekibimiz 2023 yılında da başarılı ve sağlıklı büyümesini sürdürdü. Kredi performansında 2023 yılı 2. çeyreğinde bir önceki yıl sonuna göre tüketici finansmanı kanalında hacim olarak mobilya ve beyaz eşyada yüzde 68, araç kredilerinde ise yüzde 41 büyüme sağladı” dedi.

FX Platformumuz yoğun ilgi görüyor

Birikim yönetimi çalışmaları hakkında bilgi veren Murat Dinç, “Özel bankacılık müşterilerimizin hızla değişen koşullarda varlıklarını korumasına yardımcı olmayı hedefleyen çalışma anlayışımız ile müşterilerimizin bankamızda bulunan mevduat dışı varlık büyüklüğü yılın ikinci çeyreğinde, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 25 artış gösterdi. İlk çeyreğin sonunda dijital kanallarda müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz FX platformunun müşterilerimizden gördüğü yoğun ilgi sayesinde, bu çeyrekte döviz işlemlerinin yüzde 21’i FX platformu üzerinden gerçekleşti” dedi.

Kurumsal ve ticari bankacılıkta gayri nakdi kredilerde yüzde 48 büyüme sağlandı

Kurumsal ve Ticari bankacılık alanında, 2022 yıl sonuna göre gayri nakdi kredilerde yüzde 48 büyüme sağlandığını açıklayan Murat Dinç şöyle konuştu, “Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında gayri nakdi kredilerde büyümemiz yüzde 97 oldu. TL Maliyetsiz kaynaklarımızın ortalaması bu yılın ilk yarısında geçen yılın ortalamasına göre yüzde 61, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128 büyürken, 2022’de USD bazında yüzde 23 büyüme sağladığımız dış ticaret hacminde bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre USD bazında yüzde 34 büyüdük. Nakit yönetimi tarafında da bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre tahsil ve teminat çeklerinde yüzde 62, ödeme çeklerinde yüzde 72, SGK tahsilatlarında ise yüzde 79 artış gerçekleştirdik.”

Burgan Yatırım, müşteri sayısı ve kârlılığıyla hızla büyümeye devam ediyor

Burgan Yatırım’ın hem finansallarda hem de ürün ve hizmet noktalarında büyümeye devam ettiğini belirten Murat Dinç, konuyla ilgili şöyle konuştu, “Burgan Yatırım geçen yılın aynı dönemine göre komisyon gelirlerini yüzde 168, kredi gelirlerini yüzde 249 artırdı. Yine aynı dönem içerisinde müşteri sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 174 artırarak bünyesindeki müşteri varlıklarında ise yüzde 95 büyüme gösterdi. Kârlılığını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 504 artırarak, sektördeki aracı kurum kârlılık sıralamalarında da hızla yükselmeye devam ediyor. 2023’ün ilk yarıyılında toplam 16 şirketin halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yer aldı. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını odak noktamızda tutarak yeni projeler ve ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hisse senedi, VIOP, varant, kredili menkul kıymetler gibi yurt içi piyasalardaki ürünlere ilave olarak yatırımcılarımız 2023 ikinci çeyreğinde yurt dışı piyasalarda yurt dışı hisse senedi, borsa yatırım fonları ve tahvil alım satım işlemlerini hızla gerçekleştirebiliyorlar.”

Burgan Leasing, yılın 6 ayında 513 milyon TL kâr elde etti

Burgan Leasing’in yılın ilk 6 ayını çok başarılı geçirdiğinin altını çizen Murat Dinç sözlerini şöyle sürdürdü: “2023 yılı ilk yarıda, Burgan Leasing, makine ekipman bazlı işlemlere yoğunlaşırken, ihracata yönelik imalat yapan firmaların yatırımlarında büyümesini sürdürdü. 2023 Haziran sonu itibarıyla 513 milyon TL kâr elde eden Burgan Leasing’in banka kârlılığına katkısı devam etti. Burgan Leasing öncelikli hedefi olan, küçük tutarlı işlemlerde haziran sonu itibarıyla pazar payını yüzde 10’un üzerine çıkararak sektörün önemli oyuncularından biri haline geldi. 4.000 araca ulaşan filo kiralama iş kolumuzda, elektrikli ve hibrit araçların payı yüzde 7’ye yükseldi. Müşterilerimizin sürdürülebilirlik projeleri kapsamındaki elektrikli araç dönüşümlerini uzmanlığımızla destekliyor; çevreci çözümlerle müşteri memnuniyetimizi perçinliyoruz.”