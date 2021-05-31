Büyüme ilk çeyrekte yüzde 7 ile beklentiyi aştı

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte beklenti üzerinde büyüme performansı ortaya koydu. TÜİK'in Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Beklentiler yüzde 6,5 civarı büyüme rakamına işaret ediyordu. Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.



Büyümeye en yüksek katkı 4,5 puanla hanehalkı tüketiminden geldi. Yatırımlar büyümeye 2,9 puan katkı yaparken, net ihracatın katkısı 1,1 puan oldu. Stoklar ise büyümeyi ilk çeyrekte 1,5 puan aşağı çekti.

Dolar bazında GSYH'de iki çeyrektir düşüyor

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon TL oldu. Bir önceki çeyreğe göre GSYH ise TL bazında yüzde 9 düşüşe işaret ediyor. 2020'nin son çeyreğinde TL bazında GSYH 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL olarak açıklanmıştı.

GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon olarak gerçekleşti. Böylece cari fiyatlarla GSYH, son 2 çeyrektir düşüşünü sürdürüyor. 2020'nin son çeyreğinde dolar bazında GSYH 191,6 milyar dolar, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise 196,6 milyar dolar idi.

Sanayi yüzde 11,7; hizmet faaliyetleri yüzde 5,9 büyüdü

2021 yılı birinci çeyreğinde GSYH oluşturan faaliyetlerde bir önceki yıla göre; bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.