Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2'ye geriledi. Ocak işsizlik yüzde 8,4 düzeyindeydi. TÜİK'in verilerine göre işsizlik, 2012 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Geniş tanımlı işsizlik olarak nitelenen atıl işgücü oranı ise şubat ayında yüzde 28,4'le 8 ayın zirvesine yükseldi.

Işıkhan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik verilerini X hesabından yaptığı açıklamayla değerlendirdi.

Işıklan, işsizlik oranının son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ettiğini belirterek, şu mesajları verdi:

"2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu.

İşgücü, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %53,2 olarak gerçekleşti.

Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz."