Cari denge 3 ay sonra açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre, kasım ayında cari açık 2,68 milyar dolar oldu. Böylece 3 aydır fazla veren cari işlemler hesabı kasım ayında cari açığa dönmüş oldu. On iki aylık cari işlemler açığı ise 14,26 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentileri cari dengenin 2 milyar 200 milyon dolar civarı açık vereceği yönündeydi.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın Kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1.916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3.475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Kasım ayında 1.139 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2.406 milyon dolar fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1.549 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayında 172 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ayda 136 milyon dolar net çıkış gerçekleşmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 359 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 1.446 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 938 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 17 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.446 milyon dolar ve 452 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.212 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 301 milyon dolar ve 129 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 273 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 2.831 milyon dolar net artış gözlenmiştir."